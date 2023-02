Meurtre de Sihem : ses proches témoignent

C’est une famille anéantie, ensemble, ils décident ce vendredi de mettre des mots sur leur douleur. Visages fermés, regard dans le vide, le frère de Sihem, Abdallah n’a pas la force de parler. Avec beaucoup d’émotion, son cousin Hasdin dresse le portrait de la jeune fille. Ils se sont retrouvés dans un foyer, à quelques rues du domicile familial pour remercier les amis, mais aussi les inconnus qui les ont soutenus. De la colère, mais surtout de l’incompréhension, lorsqu’il évoque le meurtrier de Sihem, “Ce monsieur se baladait, il n'avait besoin, ni de se pointer à la gendarmerie, ni besoin de rendre un quelconque compte à l’Etat, on pourrait écrire des livres sur sa méchanceté, on pourrait dire énormément des choses, mais ce n’est pas le but. Nous, de qui on aime, c’est Sihem, de qui on veut parler, c’est Sihem, de qui on a recherché, c’est Sihem”. Unie dans la peine, la famille demande que soit respecté le temps de recueillement, en attendant les obsèques de la jeune fille. TF1 | Reportage L. Merlier, P. Veron