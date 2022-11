Meurtre de Vanesa : le suspect mis en examen

Dans une voiture, le suspect quitte le tribunal d'Agen pour être immédiatement placé en détention. Il est mis en examen pour enlèvement, viol et meurtre d'une mineure de moins de 15 ans. Son avocat décrit un homme accablé. Dans l'après-midi, le suspect déclare au juge de ne pas avoir prémédité son acte. Il aurait agi par pulsion sexuelle alors qu'il aurait aperçu l'adolescente, qu'il ne connaissait pas, sortant de son collège. L'homme s'appelle Romain, il est âgé de 31 ans, de nationalité française. Il est intérimaire. Mais il est déjà connu de la justice. En 2006, à 15 ans, il avait été condamné pour agression sexuelle sur mineur. Il habite dans un immeuble et est un père de famille. Il vit avec sa compagne, leur enfant et un nouveau-né. Mais chez lui, l'homme est parfois agressif d'après une voisine. Toute la journée devant son collège, des habitants sont venus rendre hommage à Vanesa, arrivée d'Espagne avec sa famille l'an dernier. L'adolescente avait 14 ans. TF1 | Reportage F. Litzler, C. Gerbelot, P. Michel