Meurtre de Vanessa : l'émotion d'un village

Les fleurs s'alignent et les habitants se succèdent devant le collège de Vanessa, quatorze ans. La plupart des habitants n'arrivent pas à y croire. L'une d'entre eux la connaissait. Animatrice, elle s'est occupée d'elle quand elle et sa famille espagnole sont arrivées dans le pays en 2021. La garde à vue du suspect continue à la gendarmerie. D'après nos informations, il devrait être présenté à un juge d'instruction ce dimanche après-midi, en vue de sa mise en examen. L'homme, toujours présumé innocent, s'appelle Romain, il est âgé de 31 ans. De nationalité française, il était intérimaire, mais il est déjà connu de la justice. En 2006, à quinze ans, il avait déjà été condamné pour agression sexuelle sur mineur. Grâce aux caméras de surveillance de la ville, les enquêteurs ont identifié le véhicule du suspect, au même lieu et moment que l'adolescente, peu avant sa disparition. Ils cherchent désormais à savoir, notamment grâce au traçage de son téléphone, s'il s'était déjà approché d'elle, s'il connaissait Vanessa avant de la kidnapper et de la tuer. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Guillet