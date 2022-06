Meurtre d’Emma : le profil d’un assassin de 14 ans

Dans le collège de la victime et de son assassin présumé, une cellule psychologique permet aux élèves de parler. Pour tous, il est impossible de comprendre le mobile de l’adolescent qui a porté trois coups de couteau à sa fiancée. Certains habitants parlent d’un garçon très perturbé par la séparation de ses parents il y a quelques mois. Beaucoup ne réalisent toujours pas. Emmanuel, un ami de la famille de l’assassin présumé, se souvient tout de même qu’en début d’année, la police avait dû intervenir lors d’une violente altercation entre le père et son fils, qu’il appelle Jojo. Les experts psychiatres estiment, eux, qu’il n’y a pas d’abolition du discernement chez l’adolescent de quatorze ans. En garde à vue et face au juge, l’assassin présumé n’explique pas encore son geste. “Il a reconnu les faits, il a coopéré avec les services de la gendarmerie, avec madame le juge d’instruction. Il est dans cet esprit-là en tout cas”, explique son avocate, maître Amélie Jemma. La justice estime que son geste est prémédité. Ce vendredi soir, l’adolescent a été mis en examen pour assassinat et écroué à la maison d’arrêt de Mâcon. TF1 | Reportage B. Christal, J. Cressens, G. Charnay