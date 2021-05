Meurtre d'Éric Masson : le point sur la situation

Placée 48h en garde à vue, elle est ressortie sans poursuite. Le témoignage de cette femme, présente sur le point de deal où a eu lieu le drame, est claire. Alors qu'elle vient d'acheter du cannabis, cette femme est contrôlée par deux policiers dont le brigadier Masson. Deux hommes passent en face d'eux au même moment. L'un des deux apostrophe Éric Masson, qui va à sa rencontre. Deux coups de feu partent en direction du policier qui s'effondre. Son collègue réplique sans pouvoir empêcher la fuite du tireur et de son complice. Cette femme n'a pas en revanche été en mesure de décrire précisément le tireur et son complice. La tâche s'annonce ardue pour les enquêteurs. Les prélèvements ADN et balistique n'ont encore rien révélé. Ils sont toujours en cours d'analyse. La vidéo de surveillance du centre d'Avignon n'a rien donné. Pour tenter d'avancer, les enquêteurs étudient désormais les vidéos des autres quartiers de la ville. Ils creusent aussi du côté du bornage téléphonique. Environ 80 policiers sont mobilisés dans cette enquête. Parmi eux, des membres de la PJ de Montpellier, mais également des hommes de la BRI, spécialisés dans la filature.