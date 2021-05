Meurtre d'Éric Masson : le témoignage d'un des principaux témoins

C'est l'un des principaux témoins, mais son audition en garde à vue n'a pas permis l'identification du tireur et de son complice. "Ils sont venus me chercher, j'ai été en garde à vue. On m'a montré des photos pour le reconnaître. Mais je ne peux pas dire...", a-t-elle confié. Le témoignage de cette femme est clair en revanche sur le déroulé des faits. Alors qu'elle vient d'acheter du cannabis, elle est contrôlée par deux policiers, dont le brigadier Éric Masson. Deux hommes passent en face d'eux au même moment. L'un d'eux apostrophe Éric Masson, qui va à sa rencontre. L'un des hommes brandit un pistolet automatique, tire deux fois sur le policier, qui s'effondre. Son collègue réplique, mais le tireur et son complice parviennent à fuir. "J'ai entendu l'autre policier crier "Police police" en étant en panique. Je me suis cachée derrière une voiture. J'ai attendu qu'il n'y ait plus de bruit pour aller voir ce qu'il se passait. Hélas, il a été touché. On lui a fait des massages cardiaques. C'est terrible. Terrible", poursuit la femme. Depuis, les enquêteurs travaillent sans relâche. Mais les prélèvement ADN et balistiques effectués sont toujours en cours d'analyse. La vidéo surveillance d'Avignon n'a rien donné.