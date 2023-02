Meurtre des Buttes-Chaumont : le mari incarcéré

L’audition avec le juge d’instruction vient à peine de se terminer au tribunal de Paris. Après ses aveux, le mari Assia Matoug est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Assia Youssef Matoug vivait avec leurs trois enfants à Montreuil. L’homme de 50 ans n’a pas tout de suite avoué les faits. Le 6 février, il signale à la police la disparition de sa femme et laisse ce message sur les réseaux sociaux : “Nous avons perdu la chose plus précieuse que nous possédons”. Une semaine plus tard, plusieurs parties du corps d’Assia Matoug sont retrouvées dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Les enquêteurs suspectent très vite son conjoint. Certaines informations qu’il a communiquées se révèlent incohérentes. Puis ce jeudi, Youssef Matoug est placé en garde à vue, quelques heures plus tard, il avouera le meurtre de sa femme. Les frères et sœurs de la victime vont se porter partie civile. Les voisins du couple quant à eux, en Seine-Saint-Denis, décrivent deux personnes très différentes. En attendant son procès, Youssef Matoug est toujours présumé innocent. Dans la soirée de ce samedi, il a été placé en détention provisoire à la prison de la Santé. TF1 | Reportage Y. Hovine, M. Bajac, W. Wuillemin, M. Giraud