Meurtre d'Estelle Mouzin : les aveux de Michel Fourniret 17 ans après

Après 72h d'interrogatoire et des mois de travail pour la magistrate en charge de l'affaire, le tueur en série a fini par avouer le meurtre d'Estelle Mouzin. Une jeune fille de 9 ans, disparue en janvier 2003. Pourtant, des doutes subsistent car il n'a livré aucun détail en particulier sur l'endroit où il aurait caché le corps de la fillette. Mais surtout, parce que ce n'est pas la première fois que Michel Fourniret joue avec la justice.