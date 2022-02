Meurtre d'une femme : son compagnon policier recherché

L'alerte a été donnée vendredi après-midi. Sur les images dans le reportage en tête de cet article, des policiers vont inspecter l'appartement de leur collègue. Il est introuvable depuis quelques heures, peut-être muni de son arme de service. Sa conjointe est retrouvée morte à leur domicile. Quelques heures plus tôt, ce gardien de la paix de 30 ans ne s'était pas présenté pour prendre son service au commissariat du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Une patrouille est envoyée chez lui dans le 19e arrondissement de Paris. "Avec le contexte actuel de suicide dans la police, quand un effectif n'est pas présent, on a essayé de le contacter, son téléphone était éteint. On s'est très rapidement inquiété", affirme Jérôme Jimenez, porte-parole Unsa-Police Île-de-France. D'autant que le fonctionnaire présente un profil inquiétant. En 2019, il a été placé en garde à vue pour violence sur sa conjointe de l'époque. Il devait suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales et écope alors d'un simple avertissement. Fragile psychologiquement, l'homme aura déjà attenté à ses jours. Alors comment expliquer que sa hiérarchie ne l'est pas écartée ou ne lui est pas retirée son arme ? Pour Matthieu Vanet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police (SICP), "c'est au chef de service d'apprécier souverainement le désarmement d'un policier et surtout son accompagnement. Il ne s'agit pas de désarmer un policier pour désarmer, il s'agit d'inscrire cette mesure dans un suivi du policier avec des associations, avec des psychologues, avec le médecin de la police". En France, seule sa hiérarchie ou un juge peut décider de retirer son port d'armes à un policier. Ce soir, les causes de la mort de la jeune femme de 29 ans restent incertaines. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire sur concubin. TF1 | Reportage M. Verron, M. Belot