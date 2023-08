Meurtre : les fêtes de Bayonne endeuillées

Des centaines de Bayonnais se réunissent en silence, en hommage à Patrice, 46 ans. Il a été roué de coups pendant la fête de la ville. Les habitants reprennent la parole avec colère. Les policiers recherchent les agresseurs. On a le portrait-robot de l'un d'eux. Il est accolé à l'appel à témoins des autorités pour retrouver, en tout, trois individus, châtain et brun aux cheveux courts. Le mercredi 26 juillet, vers 22 heures et demie, ils ont roué de coups la victime qui leur demandait d'arrêter d'uriner sur son immeuble. Tombé dans le coma, Patrice est mort le jeudi 3 août, soit neuf jours après l'agression. Cela s'est déroulé juste devant chez lui en plein cœur de Bayonne, au 38 quai des Corsaires. Les agresseurs prennent ensuite la fuite par la rue la plus proche et disparaissent dans la foule. La police perd leur trace. L'enquête est difficile. Les fêtes de Bayonne réunissent plus d'un million de personnes, presque toutes habillées en rouge et blanc. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Brousse, J. Rivarin