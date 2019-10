Mexique : le fils d'El Chapo relâché après l'offensive musclée des narcotrafiquants contre la police

La police mexicaine avait arrêté le fils du célèbre narcotrafiquant El Chapo, mais elle a été finalement obligée de le relâcher après une violente attaque perpétrée par des trafiquants de drogue lourdement armés, et pour éviter le pire dans la ville de Culiacán. La puissance des cartels n'est plus à démontrer. Et le gouvernement a subi un revers hautement symbolique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.