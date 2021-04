Mia retrouvée saine et sauve après cinq jours de recherche

C'est en Suisse, dans une usine désaffectée, transformée en squat, que Mia et sa mère ont été retrouvées ce matin. La fillette de huit ans va bien et va être rendue à sa grand-mère ce soir ou demain, à l'abri des caméras. "Nous sommes en train d'organiser un retour de Mia dans des conditions qui pourront la préserver, elle, sa famille, pour que ces retrouvailles se fassent dans de bonnes conditions", a expliqué le colonel Brice Mangou, commandant du groupement départemental de la gendarmerie des Vosges. Ce retour de Mia dans sa famille marque la fin d'une cavale de cinq jours. Deux cents gendarmes ont été mobilisés pour retrouver la fillette et sa mère Lola. C'est cette dernière qui a commandité l'enlèvement dans le village des Poulières. Elle a pris contact avec cinq hommes rencontrés sur Internet, qui se sont rendus chez la grand-mère de Mia qui a la garde. Les ravisseurs se sont fait passer pour des agents de la protection de l'enfance et enlèvent la fillette sans violence. Ils ont mis de l'argent de côté, 3 000 euros, ont acheté téléphones portables et talkies-walkies pour organiser la fuite.