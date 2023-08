Michael Jones, encore un matin... en Gironde

Le chanteur galois Michael Jones apprécie la beauté du bassin et de ses pistes boisées. Il les emprunte chaque jour à deux-roues. Cette tranquillité, Michael la troque chaque midi pour la clameur des rues d'Arcachon (Gironde). Impossible d'y passer incognito. C'est dans son bistro habituel, celui du marché, qu'il nous emmène pour un déjeuner en famille. Ici, il commande chaque midi son repas fétiche : de la poitrine de porc et des œufs. Un midi, il y retrouve aussi Jacky, un ami pianiste avec qui il a partagé la scène pendant plus de 30 ans. Leur héritage commun, c'est avant tout la musique de Goldman. Les débuts de leur amitié dans le groupe Taï Phong jusqu'à la consécration avec leur tube "Je te donne". Michael Jones a fait partie de tous ses albums, de toutes ses tournées. À Arcachon, Michael retrouve sa passion pour la musique, mais aussi pour le pilotage. À chaque vol, c'est l'occasion de redécouvrir le bassin vu du ciel. Cet été, le paysage a changé. Il a l'espoir de retrouver un jour une forêt verdoyante. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Devaux