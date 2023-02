Michel Boujenah : 40 ans d'humour et pas une ride !

Quand il quitte sa Tunisie natale, Michel Boujenah n'a pas onze ans. Parmi ses souvenirs d'enfant, la cuisine de sa grand-mère et sa madeleine de Proust est un sandwich. À l'opposé sur scène, il évoque dans son spectacle un week-end détox. Lié à ses origines, son humour reste inimitable et connaît un succès depuis les années 80. Quarante ans plus tard, l'histoire continue, celle de trois vieux Juifs tunisiens. "On ne peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient, quelles que soient ses origines. On est à un moment donné où la mémoire est en train de disparaître", nous confie le comédien. "Le fait de le voir rire, danser et chanter, c'est très sympa"; "Des années plus tard, il joue bien le jeu", rapportent des spectateurs. Après ce spectacle, Michel Boujenah écriera le scénario de son nouveau film. TF1 | Reportage J. Chubilleau, A. Ifergane, S. Maloiseau