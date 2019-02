Michel Legrand : le dernier adieu

Ce vendredi 1er février 2019 au Théâtre Marigny, un dernier hommage a été rendu à Michel Legrand. Sur scène, la réalisatrice Agnès Varda a pris la parole pour parler du grand compositeur. Une cérémonie religieuse s'est ensuite tenue à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky. Sa famille, ses amis et quelques personnalités, comme Brigitte Macron, y ont assisté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.