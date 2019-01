Michel Legrand : retour sur sa vie de musicien

Si Michel Legrand avait tellement aimé le cinéma, c'est peut-être parce que sa vie ressemblait à un film. Un tourbillon qui ne s'est jamais arrêté, avec des projets sans cesse dans tous les domaines. Une boulimie disait même certains, qui avait fini par conquérir l'Amérique et Hollywood. Il avait remporté trois Oscars. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.