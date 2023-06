Michel Pialle : un mythomane au passé trouble

Nous avions rencontré un mari inquiet et un père de famille éploré. L’homme est désormais le meurtrier présumé de sa femme, Karine. Qui est vraiment Michel Pialle ? Pour la famille endeuillée de son épouse, il reste jusqu'au bout un mystère. Celle qui parle le mieux de Michel Pialle, c'est son ancienne belle famille. À l'image, une photo de son premier mariage, en 1997. Très vite après cette union, son ancien beau-frère nous confie avoir pris ses distances. L'ancienne épouse de Michel Pialle dénonce également ses mensonges aux enquêteurs, comme son travail, inventé de toute pièce. Il est condamné à plusieurs reprises pour escroquerie. Au moment de son divorce, le juge va même demander une expertise psychologique. Le médecin conclut un homme qui se sent abandonné. Auteur de demande irréaliste et inadapté, il est fragile psychologiquement. C'est justement tout ce profil psychologique, l'ombre derrière cet homme, qui est au cœur de l'enquête, pour tenter de comprendre son passage à l’acte. TF1 | Reportage M. Bajac, M. Belot, S. Chevallereau