Mick Jagger : "C'est l'amour de la musique"

À l'occasion de leur 60e anniversaire, les Rolling Stones organisent une grande exposition à Marseille, qui ouvrira ses portes jeudi prochain. L'objectif l'évènement est de faire comprendre aux fans ce que veut dire être un Rolling Stones. "C'est un groupe qui a existé pendant 55 ans. Ce n'est pas une question philosophique. Je sais que les Français aiment bien penser les choses comme ça. Mais vraiment, c'est l'amour de la musique", précise Mick Jagger. Lorsqu'il monte sur scène, beaucoup ont remarqué le leader du groupe change souvent de costume. Il a à peu près tout porter, de la plume, de la soie, du brocart, de la couleur, du léopard. "Quand le spectacle devient de plus en plus grand, dans les arénas comme le Palais des Sports, 15 000 personnes comme ça, il faut porter des choses un peu éblouissantes parce qu'on n'a pas les écrans comme maintenant... Il faut s'amuser", confie-t-il. Dans l'exposition qui se tiendra à Marseille, on trouve également le premier appartement de Mick Jagger. C'est dans ce deux pièces, avec les odeurs de mégots qu'il a essayé de restituer, que le groupe s'est formé. "C'est le premier endroit où on jouait ensemble. On n'avait pas un espace pour les répétitions, on a fait les répétions là", raconte le musicien.