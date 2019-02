Microplan, des bancs de mesure en granite made in France

Avec Boeing ou Nikon comme clients, une PME française s'est imposée dans la production des bancs de mesure en granite. Elle fournit des géants industriels dans le monde entier. Tous ont besoin de bancs de mesure et de contrôle précis, fiables et stables. Un savoir-faire de haute précision que Microplan est la seule à exercer dans l'Hexagone. Mais l'entreprise a du mal à recruter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.