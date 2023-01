Microplastiques : ils sont partout

Et si l'on vous disait que chaque jour, vous avalez du plastique, des morceaux microscopiques ? Mais à cause d'eux, selon une étude parue il y a peu, nous consommons l'équivalent dé d'une carte bancaire, jusqu'à 5g de plastique chaque semaine. Comment est-ce possible ? Et quels sont les risques ? Évaluer la sécurité sanitaire de ce que nous mangeons, c'est le travail de Guillaume Duflos. Son objectif, ce jour-là, est de savoir si des moules ramassées sur la plage contiennent du plastique. Le biochimiste les transforme en une sorte de jus et va en extraire des morceaux invisibles à l'œil nu. "Je mets un filtre en fibre de verre, qui va permettre de récupérer les particules de plastique de toute petite taille, de l'ordre de quelques micromètres, qui correspond à 80 fois plus petit que la taille d'un cheveu", indique-t-il. Résultat au microscope : "on a ici typiquement la présence d'un microplastique", montre-t-il. Et le chercheur n'est pas vraiment étonné. "On a pu mettre en évidence que 60% de moules pouvaient être contaminées par au moins un microplastique", précise-t-il. TF1 | Reportage M. Brossard, E. Fourny, C. Cazilhac