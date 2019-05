Mieux que l'ENA : l'école des élites africaines

Elle compte déjà un millier de diplômés. L'African leadership academy a été créée pour former les dirigeants africains de demain. Financée en partie par des dons, elle forme des jeunes de 16 à 19 ans venus de toute l'Afrique. Plus de 2 500 candidats y postulent chaque année et seul 10% sont retenus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.