Mieux manger : que valent les applis qui vous conseillent ?

Pour Marjorie, c’est un rituel tous les matins, après-midi et soir. Une fois son repas préparé, elle se connecte sur une application de coaching alimentaire, puis prend en photo son assiette. En quelque secondes le résultat est étonnant. “Je scan, ça reconnaît tous les aliments, et ensuite mon application me dit si j’ai un bon apport au niveau de mon dîner”, dit-elle. Un bon apport, c’est à dire le nombre de calories au grammes près, mais aussi la quantité de lipides ou encore de protéines. Tout est analysé et évalué, quitte à faire des recommandations un peu exagérées. Analyse des repas mais aussi exercice de sport, cours de nutrition et idée de recettes, sur internet ces applications se multiplient. Elles s’appellent lifesum, MyFitnessPal, ou encore Yazio, leurs prix sont de cinq à vingt euros par mois. C’est beaucoup, mais quand même deux à trois fois moins cher que des consultations chez un professionnels. Alors, est-ce vraiment efficace ? Qui se cache derrière tous ces conseils ? De l’autre côté de l'écran, il y a cette entreprise. Elle a multiplié par quatre son chiffre d'affaires en un an. Son secret, un coaching ultra personnalisé, elle veut tout savoir sur vous, âge, taille, poids. Mais aussi si vous avez des enfants et donc moins de temps à consacrer sur l’application, ou encore si vous grignotez régulièrement. Et pour vous convaincre de payer 20 euros par mois, cinq nutritionnistes ont été embauchés. Elles discutent directement avec les clients via cette messagerie en ligne, pour surveiller leurs efforts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Derre, A. Ifrgane