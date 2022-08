Mieux protéger les victimes de violences conjugales

Laura lance un appel à l’aide. Son ancien compagnon, condamné à 18 mois de prison, est sorti depuis deux jours. Ce sont deux jours d’angoisse pour elle. Elle craint en permanence qu'il s'en prenne de nouveau à elle. Il y a deux ans, elle pense avoir trouvé l’homme de sa vie. Mais au bout de six mois de relation, il change de comportement et devient très violent jusqu’à casser le bras du fils de Laura. Isolée, son quotidien se résume à éviter les disputes. Mais cela reste en vain. Elle demande de l’aide à des associations. L’une d’entre elles doit l’exfiltrer dans quelques jours quand la dispute de trop éclate. Alertés par le bruit, des voisins appellent la police et enregistrent la scène. Laura découvre que son agresseur a déjà été condamné. Après six mois de prison, il sort sans bracelet anti-rapprochement. Il vit dans un foyer à deux kilomètres de chez elle sans aucune contrainte. Alors que faut-il faire pour protéger ces femmes ? Aujourd’hui en France, 64% des femmes décédées sous le coup de leur conjoint avaient déjà signalé ces violences aux forces de l’ordre. TF1 | Reportage M. Bajac, J. Garnier