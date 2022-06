Mieux que les soldes : les magasins d'usine cassent les prix

C'est un rendez-vous qu'ils n'ont pas voulu manquer. Près de 30 000 personnes sont venues faire les soldes dans l'un des principaux magasins d'usine du pays. Ici, les vêtements sont jusqu'à 50 % moins chers que ceux des boutiques traditionnelles. En effet, en plus d'être soldées, il s'agit des collections de l'année précédente. C'est une aubaine pour cette mère de famille venue acheter une paire de baskets pour son fils. Ici, les clients viennent acheter le nécessaire, ou profiter des prix bas pour anticiper les futurs besoins. À chacun sa stratégie. Cette autre famille, elle, a fait trois heures de route depuis la Saône-et-Loire pour acheter à moindre coût, avec un budget précis de 400 euros pour habiller toute la famille. Les plus économes pourront bénéficier de 8 % de réduction supplémentaire. Pour les week-ends de soldes jusqu'à dix heures du matin. De quoi inciter les plus réticents à se faire plaisir sans se ruiner. T F1 | Reportage C. Eckersley, H. Lévèque