Migrants à Lampedusa : quels contrôles ?

Il y a eu beaucoup d'agitations à Lampedusa ce samedi. Depuis cet été, tous les 15 jours, une centaine de migrants quittent l'île italienne sur un bateau. Des transferts qui soulagent le centre d'accueil. Ils resteront en quarantaine prise en charge par la Croix-Rouge avant de pouvoir rejoindre le continent. Leurs noms, dates de naissance et sexes sont contrôlés. S'ils sont en famille, on leur donne une carte avec ces informations. C'est ce document que la police a trouvé sur l'assaillant de Nice. Il a donc suivi cette même procédure sur ce lieu fin septembre, car Lampedusa est en première ligne dans la gestion des réfugiés. La Tunisie n'étant qu'à 160 km, des dizaines de barques de fortune s'amassent dans ce port. Selon la météo, l'île voit débarquer des centaines de migrants chaque semaine. Seuls les centres de rétention officielle délivrent des injonctions pour quitter le territoire italien. Mais ils n'offrent pas toujours des solutions de rapatriement.