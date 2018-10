Migrants : le coup de pression de Salvini sur notre gouvernement

Est-ce le début d'un nouveau bras de fer entre l'Italie et notre pays ? Ce samedi 20 octobre, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a publié une vidéo montrant des policiers tricolores raccompagnant des migrants à la frontière. Celui-ci a ensuite interpellé Emmanuel Macron assez ouvertement. Alors, y a-t-il vraiment matière à scandale ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.