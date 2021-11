Migrants : des réseaux de passeurs très organisés

Chaque jour, les passeurs cachent leur matériel sur le littoral calaisien. Alors, ces policiers, spécialement équipées pour accéder aux zones les plus escarpées, récupèrent, de jour comme de nuit, des bateaux, des moteurs et même des bidons d’essence. Le but : empêcher les groupes de migrants de prendre la mer pour traverser la Manche. Les passeurs ne reculent devant rien. Nous avions filmé le démantèlement d’un réseau kurde. Le chauffeur n’avait pas hésité à risquer la vie de ses passagers, une femme et son enfant terrorisés. Ces filières sont implantées partout, démantelées chaque semaine par les enquêteurs et aussitôt remplacées. Les réseaux profitent de la détresse des exilés. Cet homme connaît les risques, mais ce qu’il a vécu pour arriver jusqu’ici a été tellement difficile qu’il ne reculera pas. Le marché rapporte des millions d’euros à ses mafias. Chaque migrants doit payer 400 euros pour un passage en camion, 4 000 pour une place en bateau. Alors, la police aux frontières multiplie les zones de contrôle en amont du Calaisie. Comme sur cette ancienne poste frontière franco-belge. “La course des passeurs s’accélère avant que la météo ne soit trop dégradée pour pouvoir prendre la mer. Ce vendredi soir, d’autres groupes d’hommes et de femmes tenteront de nouveau cette traversée périlleuse’, nous confie Marion Fiat, notre reporter sur place. T F1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette