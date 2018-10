Les migrants honduriens bloqués à la frontière mexicaine

Au Honduras, des milliers de migrants se sont rués à la frontière mexicaine. Ils veulent entrer coûte que coûte dans le pays, malgré les menaces de Donald Trump. En effet, celui-ci avait annoncé une fermeture imminente de la frontière, si le Mexique ne parvient pas à stopper l'avancée de ces migrants. A noter que ces derniers sont constitués de femmes et d'enfants qui veulent quitter un pays rongé par la violence et la pauvreté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.