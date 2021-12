Migrants : les arrivées ont triplé cette année en Grande-Bretagne

Un nouveau bateau de fortune a été repéré aux larges des côtes anglaises il y a quatre jours. Ceux qui ont mené l'opération de sauvetage ne sont pas des garde-côtes, mais des bénévoles sauveteurs en mer. Depuis cet été, ils interviennent de plus en plus loin de Douvres. Pour arriver en Angleterre, les migrants sont prêts à prendre plus de risque et à des traversées plus longues. À Hastings, les arrivées ont commencé cet été et font partie du quotidien. "On a eu un bateau qui est arrivé de nuit. C'était vraiment terrible. Ils avaient passé 30 heures sur ce bateau", explique Jane Grimshaw, cofondatrice de l'association Hastings Supports Refugees. Cette dernière a monté un groupe de volontaires qui viennent sur les plages répondre à l'urgence. Les migrants sont conduits dans des centres d'accueil à Douvres. Les arrivées, de plus en plus nombreuses depuis cet été, sont un choc pour les habitants d'Hastings. Cette association, montée pour envoyer des vêtements à Calais, intervient désormais sur les plages grâce à la solidarité des habitants. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges