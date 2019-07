Migrants : les ONG défient Matteo Salvini

Une semaine après l'accostage de force du Sea-Watch 3 dans le port de Lampedusa, un autre navire humanitaire est entrée dans les eaux de la petite île sicilienne. L'ONG Mediterranea et les 41 migrants, qu'elle a récupérés au large des côtes libyennes, ont accosté dans le port de Lampedusa. Ce qui n'a pas plu à Matteo Salvini, qui a menacé de condamner les ONG humanitaires à des amendes d'un million d'euros pour chaque débarquement illégal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.