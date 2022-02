Migrants : l'intégration par le sport

Sa vie a changé sur ce terrain. Ousmane Doumbouya est Guinéen, arrivé dans l'Hexagone il y a cinq ans. L'association Kabubu lui a donné accès à une formation professionnelle. Les exilés, qui en bénéficient, peuvent ensuite devenir arbitre, sauveteur aquatique ou animateur sportif , comme lui. Il a maintenant un emploi et une vie stable. "Ça a boosté mon intégration. Ils n'ont pas lâché du tout", témoigne Ousmane. Dans le quartier de Belleville à Paris, le jeune homme s'est fait une place. Il connaît tout le monde. En plus du sport, il participe au soutien scolaire. Ousmane aide les autres à son tour. "Quand la France m'a accueilli, j'avais un état hyper déprimé. Mais j'ai pu m'en sortir et j'arrive à travailler", confie-t-il. L'intégration par le sport, comme pendant ce match. Qui est Français et qui ne l'est pas ? Peu importe. Chaque semaine dans ce gymnase parisien, ils jouent. Les bénévoles de l'association organisent des cours de boxe, de foot, de course à pied et de basket. Tous les ans, 1 300 personnes en bénéficient gratuitement. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Gatineau