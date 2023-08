Migrants, six morts dans la Manche

Au milieu de la nuit du 11 août, 66 migrants afghans ont quitté les côtes de Calais pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Surchargée, leur embarcation fait naufrage. Cinq d'entre eux n'ont pas survécu. À l'aube du 12 août, des navires anglais et français sont venus à leur secours. Aujourd'hui, le 12 août, 59 migrants ont été sauvés. Certains sont toujours portés disparus. Tout au long de l'après-midi, les recherches se sont poursuivies sans relâche. Les sauveteurs se déplacent en permanence sur le qui-vive. Le port de Calais et le tunnel sous la Manche sont bloqués. La traversée sur des embarcations de fortune est devenue l’unique moyen pour les exilés de se rendre au Royaume-Uni, malgré les risques. Dans un bus, les migrants blessés sont conduits à l'hôpital. D'autres sont interrogés par la police aux frontières, qui doive leur proposer de les mettre à l’abri et de les prendre en charge. Mais beaucoup refusent, de peur de se voir enregistrés par l’administration française et se retrouvent à nouveau dans la nature, avec souvent avec un objectif : tenter une nouvelle traversée de la Manche. TF1 | Reportage N. Gandillot, Z. Ajili, M. Debut