Migrants : une traversée de 4 000 km pour atteindre La Réunion

Est-on en train d'assister à une nouvelle route pour l'immigration clandestine ? Le samedi 13 avril 2019, les gendarmes français ont intercepté un bateau près des côtes de l'île de La Réunion. À son bord, près de 120 passagers sri-lankais. Il s'agit de la septième embarcation interceptée provenant du Sri Lanka en l'espace d'un an. Un pays pourtant situé à 4 000 kilomètres de là.