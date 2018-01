Les migrants sont victimes du trafic d'organes en Égypte

Les clandestins sont prêts à tout pour refaire leur vie en Europe. La détermination à traverser la Méditerranée pousse certains à vendre leurs organes. Un trafic inquiétant, notamment en Égypte. Depuis un an, la police égyptienne a effectué une soixantaine d'interpellations dans des cliniques privées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.