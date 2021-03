Migration des saumons : EDF ne fait plus barrage

Depuis des millénaires, le saumon sauvage parcourt des milliers de kilomètres pour se nourrir dans les eaux froides du Groenland. Ce grand migrateur, entamant ensuite son chemin retour, remonte les rivières pour se reproduire sur son lieu de naissance en Haute-Loire. Sauf qu'un immense barrage y bloque sa migration. À l'époque, quand l'édifice est créé pour assurer l'autonomie de cette vallée, le saumon n'est pas une priorité. Aujourd'hui encore, les emplois et les redevances liées au barrage sont indispensables pour la commune. Longtemps, l'élu local et les habitants ont été tiraillés. Pour Pierre Coupelon, maire (SE) de Monistrol-d'Allier (Haute-Loire), "Il faut ménager les deux afin de pouvoir trouver un moyen de continuer à produire de l'électricité et de faire revenir notre saumon". Grâce à la qualité de son eau, l'Allier est l'une des dernières rivières à abriter ce grand migrateur. Pour le sauver, les membres de l'association “SOS Loire Vivante" ont aussi fait barrage. Opération coup de poing, manifestation, l'objectif est de supprimer ou adapter l'édifice pour assurer la migration du poisson. En allant sur le barrage, nous découvrons d'immenses travaux débutés il y a deux ans. Le coût du projet est estimé à 18 millions d'euros. Cette enveloppe permet à la fois de rénover l'édifice et de laisser passer les poissons. Cette modification représente une perte de 15% de la production. Mais en échange, l'entreprise a obtenu un renouvellement de contrat pour les 50 prochaines années. La suite dans le reportage ci-dessus.