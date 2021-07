Mila à la Grande mosquée de Paris, une visite d’apaisement

De son propre aveu, elle n'avait jamais franchi le seuil d'une mosquée. Un geste fort, rendu possible par l'accueil bienveillant du recteur, Chems-Eddine Hafiz. Selon Mila, cela marque une trace de paix qui est très importante pour elle. Pour le recteur, ce sont les drames des réseaux sociaux qui font beaucoup de dégâts et Mila a été une victime. Une rencontre bien réelle à l'opposé des échanges anonymes haineux sur les réseaux sociaux. Du dialogue plutôt que les menaces pour celle qui est obligée de vivre sous protection policière. Une rencontre perçue par le recteur comme une source d'espoir. Mila, qui sait qu'elle a pu blesser par ses propos, cherche l'apaisement. Mila repart avec un exemplaire du Coran et la promesse d'être toujours la bienvenue dans cette mosquée. Une visite, qui, selon elle a été très agréable.