Milan : une tornade spectaculaire

Il y a eu une tornade aux portes de Milan et autour d'elle, des arbres et des toitures arrachés. Quand un habitant filme l'orage, il est onze heures du matin, pourtant c'est comme la nuit en plein jour. Les éléments se sont déchaînés toute la matinée du 21 juillet, dans la région de Lombardie. Des vents jusqu'à 140 kilomètres à l'heure, des pluies torrentielles et de très violentes chutes de grêles. Le centre-ville de Seregno a pris l'espace d'un instant, un air de banquise. "C'est comme si un fleuve était en train de traverser toute la ville", nous confie un habitant. Pendant plusieurs heures, la circulation a été entièrement paralysée. "On est complètement bloqué sur l'autoroute. J'espère que tout le monde va bien", lance un automobiliste sur les lieux. Le soleil est revenu cet après-midi. Les habitants ont été contraints de déneiger en plein été. Mais d'autres orages sont attendus cette nuit, les intempéries qui frappent l'Italie depuis deux jours ont déjà fait plus de 110 blessés. TF1 | Reportage I. Bornacin, J.B. Robert