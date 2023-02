Militaires : parés pour le grand froid

Au cœur des Alpes, ces experts de la haute montagne tirent leur pulka, un traîneau lourdement chargé. La mission du commandant Stéphane est de garder une longueur d’avance dans l’équipement pour aider le soldat à combattre le plus longtemps possible dans ce milieu hostile. Par exemple : cette tente de bivouac qui est chauffée quinze degrés à l’intérieur. Ce prototype, le chasseur alpin le travaille avec une entreprise locale depuis des mois. Il teste aussi du matériel existant dans le civil, comme ces drôles de moufles utilisés par les alpinistes, nettement plus chaudes que des gants. Un jour, seront-ils peut-être distribués à tous les militaires ? Tous comme ces chaussures, car l’équipement grand froid n’est plus réservé aux chasseurs alpins. À l’Est de l’Europe, en Estonie et en Roumanie, 1 200 militaires sont engagés depuis un an. Priorité au grand froid, après des années de conflit dans les fortes chaleurs du Sahel. Dans ces ateliers, les ingénieurs textiles adaptent en permanence le paquetage du combattant. TF1 | Reportage E. Lefebvre, R. Reverdy