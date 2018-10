Les Millenials, une génération qui casse les codes au niveau des entreprises

Les Millennials regroupent les personnes nées entre 1980 et l'an 2000. Ils sont au nombre de 17 millions dans l'Hexagone. Cette génération, ancrée dans les évolutions technologiques, impacte le monde de l'entreprise presque à tous les niveaux comme le digital ou encore la formation. Si avant les seniors coachaient les juniors, aujourd'hui c'est l'inverse. On peut dire que les Millennials ont leurs propres façons de travailler en entreprise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.