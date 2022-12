Mines antipersonnel : déminage sans fin en Somalie

Sur un ancien champ de bataille, dès que le détecteur de métaux se met à siffler, une inspection minutieuse du sol débute pour essayer de retrouver les mines antipersonnel enfouies sous terre. Voici à quoi ressemble une mine antipersonnel, celle-ci a été désamorcée. "Il suffit d'une pression d'à peine un kilo sur le dessus d'une mine pour la faire exploser", explique Jane Strangways, directrice de l'ONG "The HALO Trust". Rien que dans les années 90, l'ONU estime que 400 à 800 000 mines ont été enterrées au Somaliland. C'est un territoire trois fois et demi plus petit que l'Hexagone. Pendant des décennies, il a fallu vivre avec ces armes de guerre invisibles à proximité des habitations. Ici, chaque village compte son lot de victimes. Saynas Biixi a été amputée au niveau du genou en pleine guerre civile. Elle a attendu six ans avant de recevoir une prothèse. Au Somaliland, la plupart des victimes sont des enfants qui courent partout et jouent avec ce qu'ils trouvent. Parfois, ce sont des engins explosifs. Alors, Istahil Ismail intervient dans les écoles pour éviter le risque d'accidents liés aux mines antipersonnel. TF1 | Reportage M. Demarque