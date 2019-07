Mineurs délinquants : immersion dans un centre éducatif fermé

Le gouvernement est en train de réfléchir à la réforme de la justice des mineurs. Le but est d'éviter autant que possible d'envoyer des jeunes délinquants en prison, privilégier l'éducatif au répressif. La garde des Sceaux veut ainsi augmenter le nombre de centres éducatifs fermés (CEF). Il en existe 51 dans notre pays. Exceptionnellement, nos reporters ont pu tourner dans celui du Pas-de-Calais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.