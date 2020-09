Mineurs étrangers : le suivi est-il défaillant ?

Dans le profil de l'agresseur de l'attaque à Paris, un élément cristallise particulièrement les critiques de l'opposition. Le jeune suspect a demandé le statut de mineur isolé à son arrivée dans l'Hexagone, il y a quelques années. De plus en plus nombreux sur notre territoire, il est toujours difficile de déterminer l'âge réel de ces jeunes étrangers. Ils sont 16 700 selon le ministre de l'Intérieur, et seraient 40 000 selon les associations. Ne sont pas expulsables en raison de leur minorité, ces adolescents sont totalement livrés à eux-mêmes.