Mini-drone : le nouvel espion de l’armée française

L'armée française va s'équiper de 300 mini-drones. Jusqu'à deux kilomètres, il peut zoomer et distinguer des formes humaines. Il possède trois caméras, dont une thermique. Elle capte les sources de chaleur. Ce drone peut donc repérer quelqu'un alors qu'il fait nuit noire. Et même les voitures ne lui échappent pas à cause de la chaleur de leur moteur. L'autre atout de ce drone, c'est son poids. Il pèse 500 g, c'est aussi léger qu'un paquet de pâtes. Passé 130 mètres, on ne l'entend plus. Une autre qualité très utile pour les militaires. Il va servir pour des besoins de reconnaissance et de renseignement. Voir sans être vu, un avantage indéniable. Pour percer par exemple le vaste horizon des plaines de l'Afrique de l'Ouest où les soldats français sont déployés dans l'opération Barkhane. Mais il y a un risque, le piratage et la fuite de données. Avec l'armée, elles sont souvent sensibles. Conscient du risque, le fabricant du drone assure avoir placé beaucoup d'efforts dans la protection de ces données. Des garanties déterminantes pour l'armée française, et pas seulement.