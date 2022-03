Mini moules : ne les jetez plus, mangez-les à l'apéro !

Au cœur des parcs de Cancale (Ille-et-Vilaine), de nouveaux calibres d'huîtres sont ramassés. Si avant, les coquillages de petites tailles restaient sous l'eau pour grandir, aujourd'hui, ils peuvent être vendus. Ces huîtres demandent moins de travail manuel. Au centre de calibrage, elles sont pesées et doivent faire entre 30 et 45 grammes. Sur l'île de Noirmoutier, un ostréiculteur a multiplié par dix ses ventes de mini huîtres en cinq ans. Consommées toute l'année, elles sont de plus en plus vendues à Pâques et l'été. Ces bourriches sont expédiées partout dans le monde. Près de 90% de la production partent à l'export sur l'Europe du nord, l'Italie et aussi la Chine. Tout le monde souhaite ces huîtres cocktails qui ont décidé de grandir un peu moins que les autres. Et une fois testées, le constat est unanime. "A l'apéro ou en entrée, ça peut être sympa. C'est très amical", confie un client. Vendues 4,70 euros la douzaine, elles sont en plus moins chères que les huîtres traditionnelles. TF1 | Reportage M. Monnier, K. Gaignoux, S. Guerche