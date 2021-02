Minneapolis, la ville la plus froide des États-Unis

Notre reportage commence à -26°C, avec un ressenti à -30. Dans l'État du Minnesota, certaines villes vont connaître des températures plus froides qu'au pôle Nord et le décor est déjà planté. Le Mississippi s'est figé. Le roi des fleuves est congelé, comme Minneapolis. Ce week-end, c'est la métropole la plus froide des États-Unis. Et les lacs de la ville appartiennent désormais aux skieurs. Notre reporter, Jérôme Garro, y a rencontré des pêcheurs. Ils pêchaient sur une glace de plus de trente centimètres. Les températures glaciales viennent en réalité du grand Nord. Un tourbillon polaire est en route. Depuis deux jours, les télévisions américaines font le compte à rebours. Minneapolis sera la première ville frappée. Comme un avant-poste des États-Unis bien préparé au froid. Ses trottoirs sont déserts. Depuis cinquante ans, la ville installe des passerelles entre les immeubles pour supporter les hivers rigoureux. Un réseau de treize kilomètres pour se déplacer au chaud. Les promeneurs sont rares et n'ont pas le temps de s'arrêter.