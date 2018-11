Minotaure, araignée... des machines géantes débarquent à Toulouse

D'imposantes machines ont envahi les rues de Toulouse ce week-end. Des géants d'acier, héros d'un opéra urbain hors norme, qui se fera en quatre jours et quatre actes. Ces derniers sont partis à la rencontre des habitants avec pour chef de bande un étonnant minotaure. Le public a été séduit par la représentation du mythe d'Ariane qui devrait attirer 450 000 spectateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.