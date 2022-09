Mise au point : âge moyen de départs à la retraite

En France, 56% des personnes dans la tranche d’âge 55 à 64 ans sont au travail actuellement. Ils n’étaient que 38% en 2003. Cette proportion ne cesse d’augmenter sous l’effet des précédentes réformes des retraites. En moyenne, les Français deviennent retraités à 63 ans et un mois. Il y a des disparités, comme pour les professions libérales qui partent à la pêche à 65 ans, près de dix ans plus tard qu’un agent de la RATP. Et pour tous, la tendance est à l’allongement de la carrière. Contrairement à une idée reçue, le maintien des séniors en activité n’a pas pénalisé l’emploi des jeunes qui restait stable. Plus parlante encore, les pays qui ont le plus de séniors au travail (le Pays-Bas ou la Suisse) sont aussi ceux où le taux de chômage pour les jeunes est le plus faible. Un paradoxe qui s’explique par le fait que le travail crée des revenus qui déclenche la consommation, laquelle crée, en retour, des emplois. Un cercle vertueux qu’Alfred Sauvy, un économiste français, avait résumé ainsi : “Le travail des uns crée le travail des autres”. TF1 | F. Lenglet