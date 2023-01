Mise au point : ce que change la réforme des retraites pour les agents des transports

D'après notre spécialiste économie François Lenglet, ces régimes spéciaux sont supprimés par la réforme, mais pas pour leurs bénéficiaires actuels, c'est-à-dire les agents en poste. Seuls les futurs embauchés au sein de la SNCF ou de la RATP seront concernés. Autrement dit, ces régimes particuliers ne s'éteindront que dans un demi-siècle. Quant à l'âge de départ, il y a là aussi l'apparence et la réalité, poursuit François Lenglet. Sur le papier, la réforme prévoit que tous les Français partiront à la retraite deux ans plus tard, de 62 à 64 ans pour le régime normal, et de 52 à 54 ans pour les conducteurs de train et de métro. Mais dès aujourd'hui, ceux-ci sont contraints de travailler à un nombre d'années minimum. Ce qui leur amène déjà au-delà du futur âge légal. En moyenne, les conducteurs cesseront leurs activités entre 55 et 56 ans. Pour au moins 80 % des agents de la RATP et de la SNCF, la réforme Macron ne change absolument rien. On connaît ceux qui crient avant d'avoir mal avec les régimes spéciaux qui font la grève, voici ceux qui crient avant de ne pas avoir mal, conclut-il. TF1 | F. Lenglet