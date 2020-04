Mise au point : confrontation ouverte entre la Chine et les États-Unis sur la crise sanitaire

Cette crise planétaire est évidemment sanitaire, mais elle est aussi devenue très politique, avec une confrontation désormais totalement ouverte entre les deux grandes puissances mondiales. Dans cette guerre des empires, Pékin a commencé par marquer des points. Mais tout se retourne actuellement. Et Donald Trump perd tant sur le côté sanitaire qu'économique. Avec une Amérique affaiblie, une Chine suspecte et un Europe muette, au temps du coronavirus, le monde reste sans leader. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.