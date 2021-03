Mise au point de François Lenglet sur la politique gouvernementale pour la relance économique

Les aides françaises ont été très généreuses jusque-là. Mais c’est l’après qu’il faut maintenant préparer. En effet, selon François Lenglet, il faut prioriser la relance. “Le gouvernement est en train de battre les buissons pour trouver de nouvelles idées afin de faire repartir la consommation. Première piste explorée, ce lundi, lors de la conférence sociale, une prime défiscalisée, versée aux salariés qui continuaient à travailler pendant le confinement. Par exemple, les caissières, les employés de transport, les aides à domicile. L’autre possibilité, c’est la défiscalisation des donations. Il s’agirait de permettre aux aînés de donner de l’argent à leurs enfants ou petits-enfants en franchise d'impôt”. Pourtant, le spécialiste économie de TF1 affirme que cette piste est “périlleuse politiquement. parce qu’elle profiterait bien davantage aux contribuables fortunés, qui ont déjà bénéficié de la réforme de l’ISF en 2018. Le risque, c’est de ressusciter le “président des riches” à la veille de l’élection présidentielle”. “Et on peut se questionner sur l'efficacité économique de ces mesures” a-t-il poursuivi. “Si les Français ne touchent pas à leurs 120 milliards d'épargne, s'ils ne dépensent pas assez, c’est parce qu’ils ont peur de l’épidémie”. À lui d'ajouter que “pour fortifier la reprise, la vaccination généralisée serait bien plus utile qu’une nouvelle usine à gaz fiscal. Augmenter le pouvoir d’achat aujourd’hui, c’est comme changer les pneus d’une voiture dont le moteur ne marche plus. Mieux vaut soulever le capot”, a précisé François Lenglet, en terminant son analyse.